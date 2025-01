Mit vorsichtigem Optimismus ins Jahr 2025

Humor gehört auch dazu - manchmal sogar als Galgenhumor und Selbstironie. Das bewies Bürgermeister Peter Ziegelmeier, der beim Neujahrsempfang von Fischach die Bürgerinnen und Bürger der Marktgemeinde mit einem Rück- und einem Ausblick im Jahr 2025 begrüßte. Dabei hätte er guten Grund zum Klagen gehabt. War doch Fischach vom Hochwasser Anfang Juni 2024 besonders stark betroffen und hat sich doch die Finanzlage der Gemeinde in den vergangenen Jahren so stark verschlechtert, dass Fischach vor ein paar Monaten eine Sonderhilfe vom bayerischen Staat erhalten hat. Doch Jammern, das ist nicht die Art des Bürgermeisters, der auf über 40 Jahre in der Kommunalpolitik zurückblicken kann.

Jana Tallevi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fischach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neujahrsempfang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis