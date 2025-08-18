Modellflugverein Stauden bietet Einblicke in ein besonderes Hobby

Auch heuer war der Modellflugverein Stauden beim Ferienprogramm der Gemeinden Fischach, Gessertshausen und Kutzenhausen dabei. Auf dem Vereinsgelände wurden kleine Wurfgleiter aus Balsaholz gebastelt. Es gab Infos zu Modellflugzeugen. Danach durften Anfängermodelle getestet werden. Auch die Wurfgleiter wurden in einem Wettbewerb einem ersten Test unterzogen: auf Flugleistung und auf das Wurfgeschick ihrer Erbauer. Bei der Siegerehrung mit Spenden des Fachgeschäfts Modellbau-Koch ging niemand leer aus. Zwischendurch gab es spannende Flugvorführungen. Der Nachmittag konnte einen Einblick in ein neues Hobby geben, das handwerkliches Geschick, logisches Denken, Konzentration und Ausdauer fördert. Wer neugierig geworden ist, kann am Flugplatz oder auf der Webseite (www.mfvstauden.de) des Vereins vorbeischauen. (AZ)

