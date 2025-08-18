Icon Menü
Fischach: Modellflugverein Stauden bietet Einblicke in ein besonderes Hobby

Fischach

Modellflugverein Stauden bietet Einblicke in ein besonderes Hobby

Beim Ferienprogramm erlebten die Kinder einen interessanten Tag auf dem Modellflugplatz bei Fischach. Handwerkliches Geschick, Konzentration und Ausdauer wurden geübt.
    Die Wurfgleiter wurden später einem ersten Test unterzogen.
    Die Wurfgleiter wurden später einem ersten Test unterzogen. Foto: Stefan Estner

    Auch heuer war der Modellflugverein Stauden beim Ferienprogramm der Gemeinden Fischach, Gessertshausen und Kutzenhausen dabei. Auf dem Vereinsgelände wurden kleine Wurfgleiter aus Balsaholz gebastelt. Es gab Infos zu Modellflugzeugen. Danach durften Anfängermodelle getestet werden. Auch die Wurfgleiter wurden in einem Wettbewerb einem ersten Test unterzogen: auf Flugleistung und auf das Wurfgeschick ihrer Erbauer. Bei der Siegerehrung mit Spenden des Fachgeschäfts Modellbau-Koch ging niemand leer aus. Zwischendurch gab es spannende Flugvorführungen. Der Nachmittag konnte einen Einblick in ein neues Hobby geben, das handwerkliches Geschick, logisches Denken, Konzentration und Ausdauer fördert. Wer neugierig geworden ist, kann am Flugplatz oder auf der Webseite (www.mfvstauden.de) des Vereins vorbeischauen. (AZ)

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

