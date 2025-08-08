Motorradfahrer stürzt nach Reifenwechsel und wird schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist nach einem Unfall in der Neunfachstraße in Fischach schwer verletzt. Laut Polizei holte er kurz vor dem Unfall sein Motorrad aus einer Werkstatt. Dort wurden neue Reifen montiert. Schon nach etwa hundert Metern stürzte der Fahrer alleinbeteiligt von seinem Motorrad, heißt es im Bericht der Polizei.

Die Unfallursache ist bisher ungeklärt. Ein technischer Defekt lag nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vor. Hersteller von Motorradreifen empfehlen, neue Reifen rund 150 Kilometer lang einzufahren, da die Oberfläche von neuen Reifen glatt und rutschig ist, teilt die Polizei mit. (kinp)