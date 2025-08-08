Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Fischach: Motorradfahrer stürzt nach Reifenwechsel und wird schwer verletzt

Fischach

Motorradfahrer stürzt nach Reifenwechsel und wird schwer verletzt

Nachdem er sein Motorrad in einer Werkstatt abgeholt hat, kommt es zu einem folgenschweren Unfall. Der Fahrer wird schwer verletzt.
    • |
    • |
    • |
    Ein Motorradfahrer ist nach einem Unfall in der Neunfachstraße in Fischach schwer verletzt.
    Ein Motorradfahrer ist nach einem Unfall in der Neunfachstraße in Fischach schwer verletzt. Foto: Lino Mirgeler, dpa (Symbolbild)

    Ein Motorradfahrer ist nach einem Unfall in der Neunfachstraße in Fischach schwer verletzt. Laut Polizei holte er kurz vor dem Unfall sein Motorrad aus einer Werkstatt. Dort wurden neue Reifen montiert. Schon nach etwa hundert Metern stürzte der Fahrer alleinbeteiligt von seinem Motorrad, heißt es im Bericht der Polizei.

    Die Unfallursache ist bisher ungeklärt. Ein technischer Defekt lag nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vor. Hersteller von Motorradreifen empfehlen, neue Reifen rund 150 Kilometer lang einzufahren, da die Oberfläche von neuen Reifen glatt und rutschig ist, teilt die Polizei mit. (kinp)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden