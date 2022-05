Musikverein organisiert heuer ein Fischacher "Volksfest'le"

Endlich gibt es in Fischach wieder Bierzeltstimmung mit zünftiger Blasmusik und gutem Essen. Allerdings findet das Fest in etwas abgespeckter Form statt.

Eine abgespeckte Version seines traditionellen Volksfestes veranstaltet der Musikverein Fischach am Donnerstag und Sonntag, 26. und 29. Mai. Trotz des verkürzten Zeitraums können sich die Besucherinnen und Besucher endlich wieder auf Bierzeltstimmung mit zünftiger Blasmusik und gutem Essen freuen.

„Das Volksfest'le“ beginnt am Donnerstag um 10 Uhr mit dem altbewährten Bieranstich und anschließendem Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück, der musikalisch vom Großen Blasorchester des Vereins untermalt wird. Ab 11.30 Uhr können sich die Besucherinnen und Besucher mit einer leckeren Mahlzeit des Landgasthofs Bischof stärken. Ab 14 Uhr greifen dann die Aretsrieder Musikanten zu den Instrumenten und begleiten das Fest bis in den Abend musikalisch.

Volksfest Fischach: Schausteller kommt mit Schiffschaukel, Karussell & Co.

Neben Essen, Getränken und Musik ist auch wieder etwas für die Kleinsten geboten, denn auch der Schausteller kommt mit Schiffschaukel, Karussell & Co. Diese sind auch am Freitag und Samstag ab 14 Uhr neben einem kleinen Getränkeverkauf geöffnet. Am Sonntag beginnt das Fischacher Volksfest'le schließlich gleich mit zwei besonderen Attraktionen. Zum einen werden ab 9 Uhr bereits die ersten Oldtimer für das große Oldtimertreffen auf dem Volksfestplatz erwartet und zum anderen darf der Verein erstmals Pfarrer Schrom für einen Zeltgottestdienst um 10 Uhr mit anschließender Fahrzeugsegnung begrüßen. Dieser wird wie üblich von der Jugendkapelle des Musikvereins Fischach begleitet.

Erneut übernimmt dann das Große Blasorchester die musikalische Umrahmung für den Frühschoppen bis 14 Uhr. Auch an diesem Tag gibt es dann zum Mittagstisch wieder Speisen vom Landgasthof Bischof. Um 14.30 Uhr heißt der Verein auch wieder die „Kindertanzgruppe Willmatshofen“ willkommen, die dem Fest mit ihrer Einlage noch einmal zusätzlichen Schwung verleiht. Ab 15 Uhr sorgt schließlich der Musikverein Siegertshofen mit Polkas, Märschen und Walzern für einen entspannten Festausklang. Während der zwei Tage haben die Festbesucher diesmal die Möglichkeit, es sich entweder auf einem Plätzchen im Zelt oder unter freiem Himmel gemütlich zu machen. (AZ)