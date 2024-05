Fischach muss Unternehmen 4,4 Millionen Euro zurückzahlen

Plus Es geht um die Gewerbesteuer. Für die Rückzahlung muss sogar ein Kredit aufgenommen werden. Das trifft die Marktgemeinde hart, etwa beim Ferienprogramm.

„An den Zahlen wird die kritische finanzielle Lage der Marktgemeinde klar“, sagt der Fischacher Bürgermeister Peter Ziegelmeier. In der vergangenen Marktgemeinderatssitzung wurde der Haushaltsplan 2024 für Fischach beschlossen. Viele Einsparungen sind in diesem Jahr nötig. Denn der Gemeinde stehen im Vergleich zum Vorjahr rund 1,8 Mio. Euro weniger zur Verfügung.

Das habe laut Ziegelmeier verschiedene Gründe: „Unter anderem die Materialkosten sind um rund 20 Prozent gestiegen.“ Dazu kämen höhere Personalkosten von etwa 5,7 Prozent durch Tarifsteigerungen und ein steuerfreier Inflationsausgleich von 2.000 Euro für die Mitarbeitenden der Gemeinde. Auch die Betriebskosten für die beiden Kindergärten in Fischach seien gestiegen. Diese müssen zusätzlich zu den Mieten für die Räumlichkeiten der Kindertagesstätten bezahlt werden. Das seien unabdingbare Ausgaben von 7,66 Millionen Euro, fasst Ziegelmeier zusammen: „Hier sind keine Einsparungen möglich, außer wir schaffen einen Kindergarten ab.“ Auch beim Personal könnte derzeit nicht gespart werden. Aufgrund der stetig wachsenden Einwohnerzahl der Gemeinde wäre sogar mehr Personal notwendig. „Uns fehlen mindestens zwei Stellen“, erklärt er.