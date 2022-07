Mutter und Tochter wollen Kosmetikartikeln im Wert von über 250 Euro stehlen

Kosmetikartikel sind teuer. Für zwei Frauen, die sie in einem Fischacher Markt stehlen wollten, kommen sie noch teurer. Sie wurden beim versuchten Diebstahl erwischt.

Diebstahl rechtzeitig entdeckt: Am Samstag gegen 14.50 Uhr hielten sich Mutter und Tochter, 48 und 16 Jahre alt, in einem Verbrauchermarkt in Fischach auf. Gemeinsam befüllten sie zwei Einkaufstaschen mit Waren. An der Kasse sagte die Tochter laut Polizei zur Mutter, dass sie schon mal zum Auto gehe und dort warte. Hierbei nahm sie eine Tasche mit Kosmetikartikeln im Wert von 257,42 Euro mit, die nicht bezahlt waren.

Die Mutter bezahlte an der Kasse die Waren, die sie in ihrer Tasche hatte. Anschließend wurde das Pärchen auf dem Parkplatz angesprochen. Das Diebesgut im Wert von 257,42 Euro wurde einbehalten und die Polizei verständigt. (lig)