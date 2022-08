Haushaltswaren Kohlenberger in Fischach schließt nach mehr als 30 Jahren

Plus Monika Kohlenberger gibt ihr Haushaltswarengeschäft in Fischach auf. Für die Schließung sind gleich mehrere Gründe ausschlaggebend.

Ein seit mehr als 30 Jahren in Fischach ansässiges Einzelhandelsgeschäft wird es schon bald nicht mehr geben. Die Inhaberin Monika Kohlenberger wird ihr Haushaltswarengeschäft schließen. Derzeit findet der Räumungsverkauf statt. Für die Geschäftsfrau sind gleich mehrere Gründe ausschlaggebend.