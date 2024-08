Die Netto-Filiale in Fischach eröffnet wieder. Am Dienstag, 6. August, öffnete der Supermarkt nach kurzer Umbauphase in der Augsburger Straße 15. Kundinnen und Kunden stehen auf einer Verkaufsfläche von 1050 Quadratmetern rund 5000 Artikel zur Verfügung. Auch eine Bäckereifiliale ist an den Markt angeschlossen. (AZ)

