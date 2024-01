Fischach

vor 18 Min.

Neujahrsempfang in Fischach: Mit Engagement in die Zukunft

Plus Ein Neujahrsempfang inmitten einer globalen Krisenzeit fand in Fischach statt. Was dem Bürgermeister Trost gibt.

Von Karen Luible Artikel anhören Shape

Mit dem Marsch „Hoch Heidecksburg“ eröffnet am Sonntag das Große Blasorchester des Musikvereins unter der Stabführung von Patrick Egge den Neujahrsempfang in Fischach. Bürgermeister Peter Ziegelmeier sieht sorgenvoll zu „seinen Fischachern“ und blickt auf das vergangene Jahr zurück.

Zahlreiche Krisen erschüttern die Welt und auch in der Marktgemeinde wird die finanzielle Situation bedrückend. Dies habe Folgen für die freiwilligen Leistungen der Kommune, so der Bürgermeister. In seiner vierzigjährigen kommunalpolitischen Tätigkeit habe er solch eine Situation nicht erlebt. Ihn trösten dann Gespräche mit älteren Bürgern, die über die Nachkriegszeit berichten, über den Zusammenhalt in der Gesellschaft und über die gegenseitige Hilfe und Unterstützung. Bürgerschaftliches Engagement, um das Leben in Fischach gemeinsam zu gestalten, ist für Ziegelmeier ein Schlüssel für eine gelingende Zukunft.

