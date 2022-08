Obst- und Gartenbauverein in Fischach will noch attraktiver werden

Vor 90 Jahren wurde der Obst- und Gartenbauverein in Fischach gegründet. Seitdem liegt das Augenmerk immer mehr auf dem Schutz der Natur.

Vor 90 Jahren wurde der Obst- und Gartenbauverein (OGV) in Fischach gegründet, um „neues Denken im Obstbau, Gemüsebau und in der Hausgartengestaltung“ zu etablieren. Mit ein Grund dürfte aber auch der Wunsch gewesen sein, die Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung zu verbessern. Diesem Ziel diente auch die Anschaffung einer mobilen Obstpresse fünf Jahre später. Im Laufe der Zeit hat sich das Augenmerk jedoch immer mehr auf den Schutz und die Erhaltung von Natur, Umwelt, Fauna und Flora gelegt. Bei der Jahreshauptversammlung präsentierte der Webmaster des Vereins, Reinhold Demmel, den Mitgliedern im Foyer der Staudenlandhalle einen bebilderten Rückblick auf die Aktivitäten des Vereinsjahres und eine interessante, emotionale und nostalgische Präsentation aus 90 Jahren Vereinsgeschichte.

Unverständnis zeigte der Verein allerdings über den Vandalismus in der Vergangenheit. So wurden einige Blumenanpflanzungen verwüste, die zuvor mit Unterstützung des Bauhofes und vielen ehrenamtlichen Arbeitsstunden direkt im Ort in der Anwandstraße neu angelegt wurden. Konkret wurden unter anderem Rosen, Blühpflanzen und Zwiebel wie Schneeglöckchen, Märzenbecher, Winterlinge, Krokusse, Blausternchen von Unbekannten ausgegraben und gestohlen.

Der OGV ist ein Stück Fischach

Bürgermeister Peter Ziegelmeier, der vom OGV gerne ein weiteres Grundstück Nähe Kölberberg zum „Naturgarten“ gestalten lassen würde, bat daher den Verein, sich "nicht entmutigen" zu lassen und weiterzumachen. "Ihr, der OGV, seid ein Stück Fischach; nicht nur jetzt, sondern seit 90 Jahren“, sagte er und versprach Unterstützung im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten.

Prägend auf die Finanzen wirkte sich der Verlauf der Mostsaison aus. Dies machte der visuell gestützte Kassenbericht von Erika Gröber sehr deutlich. Zuvor hatte die Vorsitzende Sigrid Gröber den Mitgliedern eine neue Fassung von Geschäftsordnung und Änderungen der Satzung vorgeschlagen. Wichtigste Ziele dabei waren, durch die Einführung eines Familienbeitrages auch für Kinder und Jugendliche ohne eigene Beitragszahlung attraktiver zu werden. Auch soll künftig die Möglichkeit einer Ehrenamtspauschale geschaffen werden. Daneben sind Vereinfachungen der Abläufe und Verschlankungen etwa durch Projektgruppen vorgesehen. Die Änderungen wurden jeweils einstimmig erteilt. Die Neufassung kann auf Wunsch per Mail an info@ogv-fischach.de angefordert werden.

