Fischach

14:46 Uhr

Ohne Alkohol zu trinken trotzdem mit 0,5 Promille am Steuer?

In Fischach gab ein Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle an, keinen Alkohol getrunken zu haben. Die Polizisten waren misstrauisch und ordneten deshalb einen Test an.

In Fischach kam es in der Buschelbergstraße zu einer Verkehrskontrolle eines 29-jährigen Autofahrers durch die Polizei. Am Dienstag um 0:45 Uhr wurde der Mann in einem Kleintransporter kontrolliert, wie die Polizei Zusmarshausen meldet. Den Polizeibeamten sei dabei bereits ein leichter Alkoholgeruch aus dem Auto entgegen gekommen. Der Fahrer habe auf Nachfrage aber bestritten, Alkohol getrunken zu haben. Lügen brachten dem Autofahrer in Fischach nichts: Test zeigt 0,54 Promille Die Beamten ordneten dennoch einen Alkoholtest an. Dieser widerlegte die Aussage des Fahrers, denn er hatte einen Alkoholwert von 0,54 Promille im Blut. Die Weiterfahrt wurde dem 29-Jährigen versagt. Stattdessen erwartet ihn nun ein Bußgeld sowie ein einmonatiges Fahrtverbot. (mom)

Themen folgen