Fischach macht mobil mit Rufbus und E-Ladesäulen

Der AktiVVO on demand Rufbus soll den ÖPNV in Fischach und Ortsteilen erweitern. (Symbolbild)

Plus Viele Neuerungen hat der Marktgemeinderat für Fischach beschlossen. Zwei Kleinbusse sollen die Fischacherinnen und Fischacher künftig von A nach B bringen.

Von Marie Fichtel

Ein Rufbus bringt mehr Mobilität für die Bürgerinnen und Bürger in Fischach. Schnellladesäulen für E-Autos ermöglichen bequemes Einkaufen und der Kindergarten Willmatshofen soll an das Nahwärmenetz angeschlossen werden. In der Marktgemeinde Fischach wird es viele Neuerungen geben, wie der Marktgemeinderat beschlossen hat.

Einstimmig wurde das Angebot des Augsburger Verkehrsverbundes, einen AktiVVO on Demand Verkehr in Fischach einzurichten, angenommen. Das bedeutet, dass in Zukunft zusätzlich zum Linienverkehr Kleinbusse die Menschen an ihr Ziel bringen. Die Busse könnten immer angefordert werden und es gebe keine Mindeststrecke, die zurückgelegt werden müsste, sagte Marktbaumeister Winfried Rindle: "Sie brauchen aber bis zu einer halben Stunde Vorlaufzeit." Zwei der Fahrzeuge sollen bereitgestellt werden für die Marktgemeinde. Die Mitglieder des Gemeinderates haben sich auf insgesamt 53 Haltestellen in Fischach und Ortsteilen geeinigt. So sollen die Bürgerinnen und Bürger aller Altersklassen bequem zum Sport, ins Ärztehaus und wieder nach Hause kommen. Ebenfalls möglich sind Fahrten nach Gessertshausen und Langenneufnach.

