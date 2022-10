Parkrempler beim Regionalmarkt in Fischach

Auf dem Parkplatz der Staudenlandhalle in Fischach passiert einer 87-Jährigen beim Ausparken ein Fehler. Sie rempelt einen anderen Wagen.

Am Sonntag fand in Fischach der Regionalmarkt in der Staudenlandhalle statt. Auf den dortigen Parkplatz rempelte eine 87-Jährige gegen 14 Uhr beim Ausparken ein anderes Auto. Sie touchierte den anderen Wagen laut Polizei jedoch nur leicht, sodass der Sachschaden sich insgesamt auf 100 Euro beläuft. (AZ)