17:32 Uhr

Personalnotstand: Viele Aushilfen sicherten die Versorgung im Altenheim Elmischwang

Plus Wegen vieler Personalausfälle bat das Pflegeheim in Schloss Elmischwang in Fischach im Juli öffentlich dringend um Hilfe. Und die kam sofort und die Versorgung war gesichert.

Von Angela David

Mitte Juli wandte sich das Landratsamt mit einem dringenden Appell an die Öffentlichkeit: Das Altenheim Schloss Elmischwang brauche aufgrund eines Corona-Ausbruchs unter dem Personal dringend kurzfristige Hilfe, um die Versorgung der 35 Bewohnerinnen und Bewohner des Heims aufrechterhalten zu können. Und die Hilfe kam prompt: "Zum Glück hat das hervorragend funktioniert", berichtet Heimleiterin Franziska Gumpp. So schickten andere Einrichtungen Mitarbeitende zum Aushelfen oder es haben sich andere qualifizierte Personen in Elmischwang gemeldet. Insgesamt waren etwa drei Wochen lang sechs oder sieben Helferinnen und Helfer im Einsatz. "Wir waren begeistert und sehr erleichtert", so die Heimleiterin.

