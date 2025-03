Fischach plant ein Nahwärmenetz

Der Gersthofer Stadtteil Hirblingen hat eines, Deubach auch, und in Oberschönenfeld ist es gerade fertiggestellt worden: Heizkonzepte über Nahwärme. Nun macht sich der Markt Fischach auf den Weg, einer Reihe von Haushalten in der Ortsmitte die Wärmeversorgung über eine oder zwei Hackschnitzel-Heizzentralen zu ermöglichen. Ausgangspunkt, so Bürgermeister Peter Ziegelmeier, ist die Suche nach einer kostengünstigen und nachhaltigen Möglichkeit, die Schule und den Kindergarten am Schmutterweg sowie die Staudenlandhalle und das Naturfreibad mit Wärme zu versorgen. Die zentrale Versorgung der kommunalen Abnehmer über ein Wärmenetz bietet jetzt den Haushalten in der näheren Umgebung die Möglichkeit, auch von der Nahwärme zu profitieren.

