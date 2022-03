Platz fürs neue Rathaus: Abbruch am Fischacher Marktplatz beginnt

Seit Jahren wird an der neuen Ortsmitte geplant. Nun beginnen die Arbeiten mit dem Abbruch von drei alten Gebäuden. Offen ist noch, wann es dann weitergeht.

Ein neues Rathaus und ein neues Mehrzweckgebäude für die Bürgerinnen und Bürger von Fischach, das ist der Plan für den Marktplatz mitten im Ort. Doch bevor die Bauarbeiten beginnen können, muss erst einmal Platz geschaffen werden. Das bedeutet, dass drei alte Gebäude weichen müssen - mit Auswirkungen auf das öffentliche Leben. Das ist der Zeitplan.

Recht nackt steht es inzwischen da, das alte Gebäude der ehemaligen Kreissparkasse Augsburg, nachdem im Februar bereits die Sträucher rund um das Gebäude entfernt worden sind. "Wir haben das so früh gemacht, weil das ab März wegen des Vogelschutzes nicht mehr möglich gewesen wäre", so Bürgermeister Peter Ziegelmeier. Ab dem 28. März soll das Gebäude nun zunächst entkernt werden. Und es ist nicht das Einzige: Gleiches gilt auch für das ehemalige Schreibwarengeschäft Pfitzmaier am Marktplatz und das Gebäude an der Kirchgasse 19.

Der eigentliche Abbruch am Marktplatz beginnt nach Ostern

Im Anschluss an die Entkernung, voraussichtlich direkt nach Ostern ab dem 19. April, erfolgt dann der Abbruch dieser Gebäude. Noch offen ist der weitere Zeitplan für die Neubebauung der Ortsmitte, an der seit vielen Jahren geplant wird. Vor zweieinhalb Jahren wurden die Planungen für das Rathaus und das damals noch geplante Sparkassengebäude erstmals öffentlich vorgestellt. Die beiden Gebäude sollen sich optisch auf dem Marktplatz ergänzen und auch verbunden werden. Platz für die Volkshochschule, die Bücherei, einen Bürgersaal und die Familienstation soll es ebenfalls in den Gebäuden geben.

So wurde das neue Ensemble von Rathaus und Mehrzweckhaus in der Ortsmitte von Fischach den Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt. Nun soll der Abbruch jener Gebäude beginnen, die dort heute noch zu finden sind. Foto: 3+ Architekten

Doch schon wenige Monate später kam es zu grundlegenden Umplanungen: Die damals noch allein agierende Kreissparkasse Augsburg plante nicht mehr mit einem eigenen Gebäude. Stattdessen sollte das Haus nun von einem privaten Investor erstellt werden und die Sparkasse als Hauptmieter bekommen. Inzwischen gibt es die Kreisparkasse so gar nicht mehr, seit diesem Jahr ist sie in der neuen Sparkasse Schwaben-Bodensee gemeinsam mit der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim aufgegangen. Der stellvertretende Vorstandssprecher Horst Schönfeld betonte jedoch erst vor wenigen Tagen beim Bilanzpressegespräch des Instituts, dass an dem Projekt in dieser Form festgehalten werde.

Inzwischen hat der Markt Fischach viel weniger Steuereinnahmen

Dennoch sind die Voraussetzungen für die Gemeinde heute anders als noch vor wenigen Jahren zu Planungsbeginn. Im Vorfeld der Haushaltsberatungen 2022 hatte Bürgermeister Peter Ziegelmeier im Gemeinderat daran erinnert, dass die Marktgemeinde heute weniger Steuereinnahmen hat als zu Planungsbeginn. Trotz großer Gewerbebetriebe kommen die meisten Steuereinnahmen inzwischen durch die Einkommenssteuer in die Gemeindekasse. Die Finanzierung der beiden Gebäude wird deshalb bei der Beratung des Haushalts in den nächsten Tagen ein wichtiges Thema sein.

Da sah es noch aus wie ein Sparkassengebäude: Längst ist das Haus am Marktplatz 1 sehr viel mehr heruntergekommen. Jetzt wird es abgerissen. Foto: Siegfried P. Rupprecht (Archivbild)

Zunächst haben die Arbeiten am Marktplatz jedoch praktische Auswirkungen auf die Fischacherinnen und Fischacher. Wegen der Arbeiten kann auf dem Marktplatz nicht mehr geparkt werden. Zudem wird die Bushaltestelle Marktplatz B (Richtung Willmatshofen) verlegt auf die Höhe der Hauptstraße 12 in die Nähe des Rathauses. Wann es so weit sein wird, wird durch den AVV noch genau mitgeteilt.

Ausweichstandort für den Bauernmarkt

Auch der Bauernmarkt bekommt einen neuen Standort. Ab Freitag, 1. April, findet der jeweils am Freitagvormittag stattfindende Markt nicht mehr auf dem Marktplatz, sondern auf dem Parkplatz vor dem Rathaus statt.