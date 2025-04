Polizei ermittelt nach Unfallflucht in Fischach

Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Fischach. Dem Bericht der Beamten zufolge wurde dort bereits am vergangenen Donnerstag ein weißer Mercedes angefahren. Das Auto war zu dieser Zeit auf an den Einkaufsmärkten Rewe und Lidl geparkt. Der Fahrer des Fahrzeuges stelle danach einen Schaden mit grünem Farbabrieb an seinem hinteren rechten Radlauf fest. Wo sein Fahrzeug genau angefahren wurde konnte er nicht angeben. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro, berichtet die Polizei. (kinp)

