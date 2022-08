Polizei überführt in Fischach den Täter der Graffiti-Serie

Monatelang kommt es in Fischach zu zahlreichen Schmierereien an öffentlichen Gebäuden. Trotz der erdrückenden Beweislast ist der Täter nicht geständig.

Immer wieder war es in den vergangenen Wochen und Monaten zu zahlreichen Schmierereien in Fischach gekommen. Nun hat die Polizei den Täter gefasst. Doch trotz der erdrückenden Beweislast ist der Graffiti-Sprayer nicht geständig.

Die Serie der Schmierereien erstreckte sich über einen längeren Zeitraum vom Januar dieses Jahres bis April. Zusmarshausens Polizeichef Raimund Pauli konnte nun nach intensiven Ermittlungen am Donnerstag einen Fahndungserfolg vermelden. Demnach konnte ein 19-jähriger Täter aus der Region für vier Graffiti-Straftaten, einen Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz sowie den Diebstahl eines Verkehrsleitpfosten verantwortlich gemacht werden. Darüber hinaus steht er im dringenden Verdacht, fünf Graffiti-Beschädigungen verursacht zu haben.

Polizei findet eindeutige Beweisstücke

Bei den geklärten Fällen handelt es sich um Schmierereien am Schul- sowie dem ehemaligen Sparkassengebäude in Fischach. Auch der Hochwasserdamm und der Skaterplatz in Langenneufnach wurden beschädigt. In Verdacht steht der 19-Jährige zudem für weitere Taten an der Staudenlandhalle, am Pegelhaus und an einem Firmengebäude. Aufgrund eines Beschlusses des Amtsgerichts Augsburg wurde die Wohnung des 19-Jährigen durchsucht. Dabei wurden laut Polizei eindeutige Beweisstücke wie unter anderem Stifte, Spraydosen, Skizzen und Bilder gefunden. Zudem tauchte in der Wohnung auch der gestohlene Leitpfosten auf. Zu guter Letzt konnten die Beamten auch noch Cannabis sicherstellen. Der 19-Jährige streitet dennoch bislang alles ab. Der durch die Sprühereien angerichtete Gesamtsachschaden beläuft sich auf mindestens 1500 Euro.