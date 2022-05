Polizeikontrolle in Fischach wird für 25-jährigen Polen teuer

Statt seines Führerscheins kann ein 25-jähriger Pole nur ein Foto des Dokuments vorweisen. Die Polizei erfährt auch den Grund dafür.

Diese Verkehrskontrolle ist für einen polnischen Autofahrer in Fischach richtig teuer geworden. Der 25-Jährige wurde am Sonntag gegen 23 Uhr in der Augsburger Straße angehalten.

Auf die Frage nach dem Führerschein konnte der Mann lediglich ein Foto des Dokuments auf dem Handy vorweisen. Als die Polizei genauer nachfragte, räumte er ein, dass er in Polen wegen zu schnellen Fahrens ein viermonatiges Fahrverbot bekommen hat und deswegen seinen Führerschein abgeben musste. Zur Sicherung des weiteren Verfahrens wurde laut Polizei von der Staatsanwaltschaft deswegen eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 Euro angeordnet. (thia)