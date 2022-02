Fischach

Protest gegen "Corona-Spaziergang": Gemeinderäte erhalten anonyme Briefe

Seit einigen Wochen treffen sich "Spaziergänger", wie hier in Schwabmünchen, auch in Fischach, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren.

Plus Empörung in Fischach: Nach einem Protest gegen einen "Montagsspaziergang" erhalten Mitglieder des Gemeinderats und der Bürgermeister anonyme Briefe.

Von Jana Tallevi und Josefine Wunderwald

Für Gemeinderätin Christine Disse-Reidel (Grüne) ist die Sache klar: Wer seine Meinung lautstark auf einem sogenannten Spaziergang gegen die Corona-Regeln mit Tröte, Rassel und "Freiheit"-Rufen deutlich macht, der muss auch eine entgegengesetzte Meinung aushalten. Mindestens eine Person in Fischach kann das offensichtlich nicht: Sie hat einer Reihe von Mitgliedern des Gemeinderats anonyme Briefe geschrieben. Darin macht der Verfasser seinem „Entsetzen“ über das Verhalten einiger Marktgemeinderätinnen in mehreren Briefen Luft. In einem direkt an das Rathaus gerichteten Brief nennt sich der Fischacher einen „friedlichen Spaziergänger“, der an den sogenannten Corona-Spaziergängen im Ort teilgenommen hat. Während einer solchen Veranstaltung habe sie eine Gruppe, darunter laut dem Briefeschreiber zwei Mitglieder des Marktgemeinderates, und „die friedlichen Spaziergänger lautstark beschimpft“.

