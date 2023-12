Rätseln mit Petterson und Findus beim Adventsspaziergang durch Fischach

Bei einem weihnachtlichen Spaziergang durch Fischach gibt es wieder ein Rätsel zu lösen. In 30 Schaufenstern gibt es viel zu entdecken – und zu gewinnen.

Seit jeher hat ein vorweihnachtlicher Spaziergang Tradition, so auch in Fischach. Was liegt dabei näher, als in Schaufenster zu blicken und hoffentlich etwas zu entdecken. Bei Geldinstituten, Einrichtungsgeschäften, Blumenläden ist das für Kinder nicht immer interessant und so hat sich die Marktgemeinde unter Federführung von Marion Halamay wieder darangemacht und so erzählen elf bewegte Stationen die Geschichte „Petterson kriegt Weihnachtsbesuch“.

Die Speisekammer ist leer und Kater Findus bangt um das Weihnachtsfest. Petterson hat sich den Fuß verstaucht und ist außerstande für einen Weihnachtsbaum und ein Festmahl zu sorgen. Woher sollen nur Stockfisch, Fleischklößchen und Pfefferkuchen kommen? Glücklicherweise ist Petterson ein genialer Erfinder. Kurz vor Weihnachten „zaubert“ er einen Baum herbei und schließlich sorgen noch die Nachbarn für leckeres Essen. Das Weihnachtsfest ist gerettet.

Darum geht es beim Weihnachtsrätsel in Fischach

Zu dieser Geschichte hat sich der Markt Fischach ein Weihnachtsrätsel ausgedacht. Wenn alle Fragen, die sich aus den Bildszenen ergeben, richtig beantwortet werden, ergibt sich das gesuchte Lösungswort. Um das Rätselraten noch interessanter zu machen, versteckt sich in vielen weiteren Schaufenstern Kater Findus. Der Aufkleber „Rätsel 11“ ist ein Hinweis darauf. Das Mitmachen lohnt sich, denn der Hauptgewinn ist eine Übernachtung in einem Baumhaus. Sie wird von den Betreibern, von den Eheleuten Pongratz und Roggors gestiftet. Der zweite und der dritte Preis kommt von der Kreissparkasse Schwaben-Bodensee sowie von der Raiffeisenbank Schwabmünchen-Stauden. Die Findus-Figuren spendet der Fischacher Friseursalon Seitel. „Insgesamt werden in Fischach 30 Schaufenster spontan und unkompliziert umdekoriert und für unser Rätsel zur Verfügung gestellt,“ bedankt sich Bürgermeister Peter Ziegelmeier und freut sich über das Interesse der Kaufleute, den Ort attraktiv zu gestalten.

Annahmeschluss für die Lösung ist der 24. Dezember. Bis dahin muss das gesuchte Wort in den Briefkasten des Fischacher Rathauses gesteckt werden. Zum Herunterladen gibt es das Rätsel auch auf der Homepage des Marktes.

