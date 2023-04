Rauschende Ballnacht in den Mai in den Stauden

Am 30. April wird in der Staudenlandhalle in den Mai getanzt. Was dabei alles geboten ist. Die Augsburger Allgemeine verlost dazu fünfmal zwei Eintrittskarten.

Tanzbegeisterte sollten sich Sonntag, 30. April, fett im Kalender notieren. In der Staudenlandhalle Fischach findet eine rauschende Ballnacht unter dem Motto "Tanz in den Mai" statt, und es darf nach langer Pause wieder das Tanzbein geschwungen werden. Ab 19.30 Uhr veranstaltet der Kulturkreis Fischach KERN in Zusammenarbeit mit dem Turnverein Willmatshofen und dem ehemaligen Freiherr-von-Aufseß-Chor Fischach (künftig Staudensingers) diese Tanzveranstaltung. Freuen dürfen sich die Gäste auf einen Abend mit Tanzrunden in Standard und Latein mit der 18-köpfigen Markus Flur Bigband aus München, die bis Mitternacht für gute Laune, heiße Rhythmen und gepflegtes Tanzflair sorgen wird.

Neben guter Tanzmusik im Glenn-Miller-Stil in angenehmer Lautstärke haben sich die Veranstalter ein besonderes Programm für die Verschnaufpausen überlegt. Elisa Büsch, deutsche Meisterin im Solo Latein, will die Gäste mit ihren professionellen Tanzvorführungen begeistern ebenso wie auch Angi Mayr mit ihrem Programm "Pole Dance meets Klassik". Die Künstlerin tanzt an der Stange normalerweise im Freien und hat überhaupt nichts mit dem Rotlichtmileu zu tun, wie Vorsitzender Ralf Peters vom Kulturverein betont. Wieder aktiv werden können die Gäste dann bei einem kleinen Tanzkurs während des Abends. Ein Tanzlehrer zeigt die Grundschritte für den Tanz "Bachata", der aus der Dominikanischen Republik stammt.

Auch Singles können in Fischach aufs Parkett kommen

"Unsere Ballnacht richtet sich daher nicht nur an Tanzpaare, sondern auch an Gäste, die entweder Single sind oder deren Partner nicht gerne tanzen. Wir werden den Abend so gestalten, dass es für alle Gelegenheit zum Tanzen gibt", erzählt Peters. Entstanden ist die Idee für diese Ballnacht, als Peters während einer Familienfeier vor ein paar Monaten den Leiter der Bigband zufällig kennenlernte. "Vor mehr als zehn Jahren gab es bereits Tanzveranstaltungen in Fischach, die wir in guter Erinnerung haben. Deshalb und auch weil wir nach der Corona-Pause wieder Veranstaltungen durchführen wollen, organisieren wir diese Ballnacht", so Peters.

In der Staudenlandhalle werden während der Veranstaltung Erfrischungsgetränke, Longdrinks und kleine Speisen angeboten. Die Gäste werden um elegante Kleidung und parkettfreundliches Schuhwerk gebeten.

Für den Tanz in den Mai in der Staudenlandhalle am 30. April verlosen wir fünfmal jeweils zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis zum Freitag, 21. April, eine mit vollständiger Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen, und nennt uns den Namen des Tanzes aus der Dominikanischen Republik, der an diesem Abend gemeinsam eingeübt werden soll. Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist außerdem auch per E-Mail an die Adresse gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich.

Lesen Sie dazu auch

Karten für den Ball in der Staudenlandhalle gibt es ab sofort im Vorverkauf

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder Telefonnummer 0821/777-2355.

Außerdem gibt es Karten auch im Vorverkauf für 24,50 Euro bei der Buchhaltung Lesehexe Fischach, bei Musicpoint Hofmann Dinkelscherben oder online über www.kulturkreisfischach-kern.de. An der Abendkasse sind Tickets für 27 erhältlich. Im Kartenpreis ist ein kleiner Snack enthalten.