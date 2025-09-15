ReAL West fördert erneut besondere Bürgerprojekte

Die Regionalentwicklung Augsburg Land West (ReAL West) ist seit 2008 als Lokale Aktionsgruppe (LAG) anerkannt und für die Umsetzung der Lokalen Entwicklungsstrategie zuständig. Sie soll auch Projekte innerhalb des EU-Förderprogramms LEADER begleiten. Erneut ruft die LAG Bürgerinnen und Bürger sowie Initiativen in der Region dazu auf, sich mit innovativen Ideen für Klein- und Kleinstprojekte zu bewerben. Mit dem Programm „Unterstützung Bürgerengagement“ werden solche Projekte mit bis zu 2500 Euro gefördert. Damit soll ehrenamtliches Engagement gestärkt und die Lebensqualität vor Ort verbessert werden.

Projektinhalt und Föderhöhe

Gesucht werden kreative und nachhaltige Projekte. Sie sollen das Besondere in den Vordergrund stellen und andere zum Nachmachen animieren. Gedacht ist an Projekte wie Nachbarschaftshilfe bis hin zur Gestaltung öffentlicher Räume. „Es geht nicht um das hundertste Grillfest, sondern um Ideen, die unsere Region wirklich bereichern“, erklärt Benjamin Walther, Geschäftsführer der LAG ReAL West. Gefördert würden bis zu 80 Prozent der Nettokosten, wobei die maximale Förderhöhe bei 2500 Euro pro Projekt liege. Die Antragstellung sei unkompliziert.

Projektskizze und Beratung

Wer eine Idee hat, kann sich noch bis zum Montag, 13. Oktober, bei der Geschäftsstelle der LAG ReAL West melden. Nach einer ersten Beratung könne eine formlose Projektskizze eingereicht werden. Darin muss das Ziel, der Zeitplan und die Kosten beschrieben sein. Über die Förderung entscheide anschließend ein Steuerungsgremium. „Wichtig ist, dass die Projekte erst nach der Bewilligung beginnen dürfen und innerhalb von zwölf Monaten umgesetzt sein müssen“, darauf weist Geschäftsführer Walther hin. Weitere Informationen und eine persönliche Beratung erhalten Interessierte bei der Geschäftsstelle der LAG ReAL West. Alle Details und die Kontaktdaten finden sich auf www.real-west.de im Internet. (AZ)

