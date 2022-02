Fischach-Reitenbuch

12:00 Uhr

Unerlaubte Nutzung: Betonteile auf dem Holzlagerplatz müssen weg

Plus Bei Reitenbuch wird ein Lagerplatz anders genutzt, als erlaubt. Das könnte Nachteile für die Umwelt haben. Nun hat das Landratsamt eine Entscheidung getroffen.

Von Jana Tallevi

Wer auf der Staatsstraße von Margertshausen nach Fischach fährt, sieht es auf Höhe der Abzweigung nach Reitenbuch deutlich: Am Rande der Gleise der Staudenbahn lagern dort riesige Betonfertigteile. Ein Ärgernis für die Gemeinde, denn die Eigentümer des Lagerplatzes verfügen lediglich über eine Genehmigung zum Ablagern von Holz. Auch mineralische Stoffe würde man auf dem Lagerplatz finden, so Bürgermeister Peter Ziegelmeier in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Das könnte zu einer Belastung für die Umwelt werden. Nun hat das Landratsamt eine Entscheidung getroffen.

