Fischach

vor 16 Min.

Saisonkarten für Erwachsene im Fischacher Bad werden teurer

Plus Aufgrund eines Defizits werden die Preise für Saisonkarten im Naturfreibad Fischach erhöht. Gleichzeitig werden die Eintrittskarten für Kinder und Jugendliche billiger.

Von Josefine Wunderwald

Passend zu den ersten heißen Tagen des Jahres startet das Naturfreibad Fischach am Freitag, 20. Mai, in die Badesaison. Der Vorverkauf von Saisonkarten startet schon einige Tage zuvor, am 14. Mai. Dabei gelten vor allem für erwachsene Badegäste neue Preise: Aufgrund eines Defizits werden diese ab sofort angehoben. Im Betrieb des Naturfreibades fallen jährliche Verluste von etwa 260.000 Euro an. In einer Rechnungsprüfung des Landratsamtes sei die Gemeinde darauf hingewiesen worden, dass dieses Defizit reduziert werden muss, sagt Bürgermeister Peter Ziegelmeier. Daraufhin hat die Fischacher Verwaltung gemeinsam mit dem Betriebspersonal des Bads eine Neuregelung der Eintrittspreise erarbeitet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen