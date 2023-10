Scheibe von Fischacher Supermarkt beschädigt

Unbekannte haben eine Scheibe eines Supermarkts in Fischach beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 5000 Euro.

Eine Scheibe eines Supermarkts in Fischach ist von Unbekannten beschädigt worden. Das berichtet die Polizei. Demnach wurde die Scheibe vermutlich in der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag mehrfach mit Steinen beworfen. Der Supermarkt befindet sich in der Augsburger Straße 15. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 zu melden. (kinp)