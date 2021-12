Schmierfinken beschädigen Garage in Fischach: Polizei sucht Zeugen

Mit Buchstaben und Zahlen wird die Rückwand einer Garage in Fischach beschädigt. Die Polizei sucht nach Hinweisen auf den Täter.

Schmierfinken haben erneut in Fischach zugeschlagen. Diesmal wurde eine Garagenrückwand in der Poststraße beschädigt.

Passiert ist die Tat irgendwann im Zeitraum zwischen Donnerstag und Freitag. Der Unbekannte brachte laut Polizei ein Graffiti in schwarzer Schrift an. Die Aufschrift besteht aus Buchstaben und Zahlen, die nicht komplett identifiziert werden konnten. Es entstand ein Schaden in Höhe von 700 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (thia)