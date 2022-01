Schmierfinken besprühen eine Hallenwand in Fischach

Wahrscheinlich über das Dach gelangen die Täter zu der Wand und sprühen ein Graffiti. Die Polizei sucht nach weiteren Hinweisen.

Wieder einmal haben Schmierfinken in Fischach ihr Unwesen getrieben. Die Unbekannten sprühten ein Graffiti auf die Hallenwand einer Firma in der Buschelbergstraße.

Wand in Fischach beschmiert: Polizei sucht Zeugen

Passiert ist die Tat laut Polizei in der Zeit zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr. Vermutlich sind die Unbekannten über ein Hallendach gestiegen, um an die Hallenwand zu gelangen. Es wird von einem Schaden in Höhe von 500 Euro ausgegangen. Täterhinweise werden von der Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegengenommen. (thia)