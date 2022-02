Schmierfinken besprühen Fassade an der Schule in Fischach: Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch werden Graffitis auf die Grund- und Mittelschule gesprüht. Die Polizei sucht nach Hinweisen auf die Täter.

Erneut haben Schmierfinken in Fischach zugeschlagen. Diesmal wurde die Fassade des Gebäudes der Grund- und Mittelschule beschädigt.

Polizei sucht Zeugen für die Schmiererei-Aktion in Fischach

Nach Auskunft der Polizei haben die Unbekannten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mehrere Graffitis an die Wand gesprüht. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund auf 200 Euro. Hinweise an die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)