Sensible Zeit im Schmuttertal: Das hilft der Natur

Schutzstreifen geben dem Ameisenbläuling ein Zuhause. Spaziergänger sollten sich verantwortungsvoll mit ihren Hunden verhalten.

Das Schmuttertal und auch das Zusamtal bietet in seinen FFH-Gebieten einzigartige Lebensräume für bedrohte Tierarten. Doch ohne die Hilfe und Rücksicht von Menschen geht es auch dort nicht mehr. Eine Möglichkeit ist, durch Schutzstreifen den Lebensraum für Insekten zu erhalten. Auf ein Förderprojekt für Landwirte und Grundstückseigentümer weist jetzt Gebietsbetreuerin Annika Sezi hin. In diesem Fall geht es vor allem um den Wiesenknopf-Ameisenbläuling, jenem Schmetterling, der ganz besondere Grundlagen für seine Fortpflanzung bedarf.

Nachdem in den vergangenen Jahren zahlreiche Landwirte im Schmuttertal an der Saumstreifenaktion teilgenommen haben, wird es auch in diesem Jahr dort wieder eine Aktion und im Zusamtal geben. Dazu stellen die Regierung von Schwaben und das Landratsamt Augsburg erneut Mittel zur Verfügung. Bei den Bläulingen im Schmuttertal und im Zusamtal handelt es sich um die bedeutendsten schwäbischen Vorkommen außerhalb des voralpinen Hügellandes.

Für ihre Teilnahme gibt es für die Eigentümer unterschiedliche Vergütungsmodelle, über die Gebietsbetreuerin Annika Sezi informiert, Telefon 0151/50793452, Naturpark Augsburg – Westliche Wälder.

Beim Spaziergang unbedingt auf den Wegen bleiben

Doch auch wer einfach nur das Frühlingswetter im Schmuttertal als Spaziergänger oder Besucherin genießen will, kann für die Tierwelt etwas tun, informiert Annika Sezi weiter. Denn die Tierwelt im Schmuttertal befindet sich jetzt mitten in der Brut- und Setzzeit. In dieser Zeit brüten heimische Vögel, ihre Küken schlüpfen und Wildtiere bekommen Nachwuchs und ziehen diesen auf. Die Tiere reagieren in dieser Zeit besonders sensibel auf Störungen. Zu diesen Störungen zählen natürliche Feinde, aber auch Hunde und ihre Halterinnen und Halter abseits der Wege.

Selbst wenn Hase, Reh oder Kiebitz nicht geschnappt werden, bedeutet es für die Tiere und ihren Nachwuchs viel Stress gestört zu werden. Bei knapper Nahrung oder häufiger Wiederholung der Störungen kann dies für die Tiere lebensbedrohlich sein. Mit dem frischen Wiesenaufwuchs beginnt zudem für die Landwirtschaft die Zeit der Futtergewinnung für ihre Tiere. Ein Hundehaufen passt nicht gut in die schmackhafte Wiese, kann die Tiere krank machen und sogar tödlich für sie enden.

Lesen Sie dazu auch

Hundekottüten gehören in den Mülleimer

Die Naturpark-Rangerin bittet deshalb, Hunde nicht in Wiesen, Felder und Wälder laufen zu lassen. Halter und Hunde sollten auf den Wegen bleiben, den Hund immer im Blick. Außerdem sollten die Hinterlassenschaften der Hunde eingesammelt und in Mülleimern entsorgt werden, um Kot und Plastik im Tierfutter zu vermeiden. (AZ)