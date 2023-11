Sohn von Anna Pröll zeigt seinen beeindruckenden Film in Fischach

Zum 85. Jahrestag der Reichpogromnacht gedenkt man auch in Fischach der Verfolgung und Vernichtung der Juden. Anna Prölls Sohn zeigt seinen Dokumentarfilm, ein wichtiges Zeitzeugnis.

Der Markt Fischach blickt auf eine lange jüdische Tradition zurück, die mit den Gräueltaten des NS-Regimes vernichtet wurde und dennoch ist im Ort jüdisches Leben stets in irgendeiner Weise präsent: Es gibt den „Judenhof“, die Schule, die Synagoge, den jüdischen Friedhof und der Bäcker verkauft „Berches“, das jüdische Feiertagsgebäck. Auch wird die Jüdische Kulturwoche in Augsburg wahrgenommen und es ist der Gemeinde ein Anliegen der Reichspogromnacht am 9. November vor 85 Jahren zu gedenken. Das Datum war bewusst gewählt, als die Marktgemeinde gemeinsam mit der Fischacher Schule und dem Kulturkreis K.E.R.N., unterstützt von den ortsansässigen Geldinstituten am 8. November zum Film „Anna ich hab Angst um dich“ einluden. „Ich bin froh, wenn Leute hereinkommen,“ meinte die Ideengeberin Anne-Marie Fendt, doch darüber brauchte sie sich angesichts der gut besuchten Aula der Schule keine Sorgen zu machen.

Der Dokumentarfilm über Anna Pröll, die mutige Widerstandkämpferin, war Gegenstand des Abends. Zusammen mit Wolfgang Kucera hatte ihr Sohn Josef über viele Wochen Interviews mit der Mutter geführt und so den Film geschaffen. Persönlich umriss er nun knapp die Zeit ab den 1920er-Jahren und benannte die wesentlichen Stationen im Leben seiner Mutter. Auch erläuterte er die tiefere Bedeutung des Liedes „Uns geht die Sonne nicht unter“, als Protestlied der Frauen im KZ Moringen. Das Lehrerensemble der Schule hatte es einfühlsam zu Beginn der Veranstaltung intoniert.

Als Kind eines Webmeisters und einer Weberin hatte Anna Pröll, damals noch Anna Nolan, eine glückliche Jugend in Augsburg. Vom 1. Weltkrieg traumatisiert, wandte sich ihr Vater der kommunistischen Partei zu und politisierte so die Tochter, bis auch sie die Notwendigkeit sah gegen den aufstrebenden Nationalsozialismus anzugehen. Sie sah es, wie ihr Vater und die Familie ihres späteren Mannes Josef Pröll, als notwendig an, die Bevölkerung gegen Hitler und einen drohenden Krieg aufzurufen. Diese Aktivitäten brachten sie ins Gefängnis und ins KZ. Ihrem Mann erging es genauso, doch die beiden hielten auch während seiner Zeit im KZ Buchenwald Kontakt. Im Film beeindrucken die strukturierte und klare Ausdrucksweise und besonders die ehrliche und authentische Art dieser mutigen Persönlichkeit.

Schmerzhafte Erinnerungen der Mutter

Auf die Frage, worunter seine Mutter am meisten gelitten habe, erzählt Josef Pröll, dies sei der Tod des Vaters gewesen und ihre Entlassung aus dem KZ Moringen. Von dort war sie nur wegen ihrer blauen Augen und ihrer blonden Haare freigekommen. „Es ist schwer, wenn du entlassen wirst und die anderen lässt du zurück“, sagt Anna Pröll selbst im Film. Auch über andere Begebenheiten, die seine Mutter bis zuletzt aufgewühlt haben, berichtet Josef Pröll: Bei einem Besuch in Moringen, sei ihr das Hotelzimmer verwehrt worden mit der Begründung, man wolle mit den „KZ-lern“ nichts zu tun haben. Bis in die 90er-Jahre wurden demnach die Häftlinge in den Konzentrationslagern nicht als Opfer des NS-Regimes wahrgenommen. Auch die Karrieren, die mancher Nazi-Scherge nach dem Krieg gerade im Öffentlichen Dienst machen konnte, beschäftigte die couragierte Frau bis zum Ende.

„Ich möchte, dass die Kinder ohne Angst vor der Zukunft aufwachsen können. Nie mehr sollen Menschen Krieg oder Faschismus erleiden müssen.“ Dieser Satz leitete Anna Pröll zeitlebens und das zutiefst beeindruckte Publikum konnte sich ihr nur von ganzem Herzen anschließen.

Lesen Sie dazu auch