Spaziergang und Demo: Es bleibt ruhig in Fischach

Wieder ein Spaziergang, wieder eine Gegendemo auf dem Marktplatz. Diesmal ist die Polizei jedoch gewappnet. Warum es nicht zum Aufeinandertreffen der Gruppen kommt.

Es gehört in Fischach seit einigen Wochen schon zum üblichen Bild an einem frühen Montagabend: Spaziergängerinnen und Spaziergänger ziehen durch den Ort, um auf die ihrer Meinung nach sinnlosen Corona-Maßnahmen und gegen eine mögliche Impfpflicht zu protestieren. Zum zweiten Mal jedoch wurden sie nun von einer größeren Menge Demonstranten mit einer Gegenposition konfrontiert. Wo es am Montag in der vergangenen Woche fast zu einer brenzligen Situation gekommen wäre, sei es diesmal ruhig geblieben, berichtet die Polizei aus Zusmarshausen.

Denn zwei Dinge waren anders als am Montag vor einer Woche. Zwar waren rund 45 Demonstrantinnen und Demonstranten gegen den Montagsspaziergang wieder auf dem Marktplatz. Doch die rund 150 Spaziergänger hatten in dieser Woche eine andere Route gewählt, die nicht am Marktplatz begann und endete. Nur einmal begegneten sich die Gruppen kurz, als die Spaziergänger auf der Poststraße am Marktplatz vorbeikamen. Dieses Mal waren jedoch zehn Beamte im Einsatz und nicht nur drei wie zuvor und schirmten die Gruppen gegeneinander ab. "Bis auf einige Zurufe blieb es unter dem Strich ruhig", so der Chef der Polizei in Zusmarshausen, Raimund Pauli. Das Konzept habe sich bewährt.

Spaziergänger können nicht mehr auf den Marktplatz

Das war vor einer Woche beinahe nicht mehr so gewesen. Seit Wochen singen die Spaziergänger nach ihrem Rundgang ein Schlusslied auf dem Marktplatz. Der war jedoch vor einer Woche schon erstmals von den Demonstranten besetzt, die genau dort ihre Veranstaltung beim Landratsamt angemeldet und genehmigt bekommen hatten. Es kam zur Vermischung der beiden Gruppen und auch zu Beleidigungen.

Lesen Sie dazu auch