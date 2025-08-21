Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Fischach spendet für Kartei der Not

Fischach

Spende aus dem Osterbasar Fischach für die Kartei der Not

Aus der Tombola und Firmenspenden waren 1900 Euro zusammengekommen. Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Marktgemeinde großzügig zeigt
Von Jana Tallevi
    • |
    • |
    • |
    Der Geschäftsführer der Kartei der Not, Oliver Jaschek (rechts) nahm die Spende vom Fischacher Osterbasar von Bürgermeister Peter Ziegelmeier und Rathaus-Mitarbeiterin Anni Spengler entgegen.
    Der Geschäftsführer der Kartei der Not, Oliver Jaschek (rechts) nahm die Spende vom Fischacher Osterbasar von Bürgermeister Peter Ziegelmeier und Rathaus-Mitarbeiterin Anni Spengler entgegen. Foto: Max Czysz

    1900 Euro aus dem Fischacher Osterbasar, der in diesem Jahr zum 25. Mal stattfand, gehen an das Hilfswerk unserer Zeitung. Mit derselben Summe wird die „Stille Hilfe Fischach“ unterstützt. Der Erlös stammt aus der Tombola und den Spenden von ortsansässigen Firmen, Besuchern und vielen Ausstellern. Die Fischacher unterstützten schon vor fünf Jahren die Karte der Not: Damals wurden 1750 Euro gespendet. Über die aktuelle Hilfe freuen sich (von links) Anni Spengler, Fischachs Bürgermeister Peter Ziegelmeier und Oliver Jaschek, Geschäftsführer der Kartei der Not. Max Czysz

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden