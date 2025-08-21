Spende aus dem Osterbasar Fischach für die Kartei der Not

1900 Euro aus dem Fischacher Osterbasar, der in diesem Jahr zum 25. Mal stattfand, gehen an das Hilfswerk unserer Zeitung. Mit derselben Summe wird die „Stille Hilfe Fischach“ unterstützt. Der Erlös stammt aus der Tombola und den Spenden von ortsansässigen Firmen, Besuchern und vielen Ausstellern. Die Fischacher unterstützten schon vor fünf Jahren die Karte der Not: Damals wurden 1750 Euro gespendet. Über die aktuelle Hilfe freuen sich (von links) Anni Spengler, Fischachs Bürgermeister Peter Ziegelmeier und Oliver Jaschek, Geschäftsführer der Kartei der Not. Max Czysz

