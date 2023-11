Stoßstange an geparktem Auto in Fischach beschädigt

Ein Zeuge hat noch einen Zettel an das beschädigte Auto gehängt. Er wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Auf dem großen Parkplatz des Marktplatzes in Fischach hat es am Freitag eine Unfall gegeben. Laut Polizei beschädigte ein unbekannter Autofahrer hier einen schwarzen Seat Altea an der Heckstange, der dort zwischen 12.15 Uhr und 14 Uhr geparkt war. Der Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Ein Zeuge soll eine Nachricht am Auto hinterlassen haben, ohne seine Kontaktdaten anzugeben. er wird gebeten, sich bei der Polizei in Zusmarshausen unter Telefon 08291/18900 zu melden. (AZ)