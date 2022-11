Fischach

Streik bei Glühwein-Hersteller Hauser: Wenn der Lohn nicht mehr zum Leben reicht

Sie streiken für einen Lohn, der zum Leben reicht: Mitarbeitende aus der Produktion von Hauser Weinimport sind am Dienstag in einen 24-stündigen Warnstreik getreten. Der Demonstrationszug führte zum Marktplatz in Fischach.

Plus 24 Stunden lang tut sich so gut wie nichts in der Produktion von Wein Hauser in Fischach. Die Beschäftigten fordern mehr Lohn. Was der Ausstand für Kunden bedeutet.

Es ist die Jahreszeit, in der die Geschäfte ihre Lager mit Glühwein füllen und die letzten Vereinbarungen für Glühweinstände auf Festen oder Weihnachtsmärkten getroffen werden. Genau in diese Phase fiel nun ein 24-stündiger Warnstreik ab Dienstag, 13 Uhr, beim größten Produzenten von Glühweinen und anderen Winterspezialitäten, Hauser Weinimport in Fischach. Bereits vor einem Monat waren ein paar Stunden lang rund 50 Beschäftigte aus dem Produktionsbereich nicht zu ihrer Schicht erschienen, diesmal waren etwas weniger zur Kundgebung und dem anschließenden Demonstrationszug zum Fischacher Marktplatz gekommen. Sie fordern erstmals einen Haustarifvertrag.

