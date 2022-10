Streik bei Wein-Hauser in Fischach: Mitarbeiter fordern höhere Löhne

Beschäftigte der Produktion bei Wein-Hauser in Fischach fordern einen Tarifvertrag. Der Lohn sei in diesem Bereich zu gering, sagt die Gewerkschaft NGG.

"Es reicht!" Mit diesem Slogan sind die Beschäftigten der Produktion von Hauser Weinimport bereits in der vergangenen Woche in einen Warnstreik getreten. Am Dienstag traten die gesamte Früh- und Nachtschicht des Produktionsbereichs für mehrere Stunden in den Ausstand, berichtet der zuständige Gewerkschaftssekretär Paul Stüber von der Gewerkschaft Nahrung - Genuss - Gaststätten (NGG) in Augsburg. Rund 50 Personen seien beteiligt gewesen.

Hintergrund sind die nach Meinung von Gewerkschaft und Beschäftigten zu geringen Löhne in diesem Bereich des Unternehmens, das Weinmischgetränke wie Glühwein oder Sangria herstellt. "Viele verdienen dort nur zwölf, 13 oder 14 Euro in der Stunde", beschreibt Stüber. Das gelte auch für Facharbeiter oder Facharbeiterinnen oder Beschäftigte mit viel Berufserfahrung. Das reiche aber nicht, um wirklich über die Runden zu kommen. Die Forderung von Beschäftigten und NGG ist deshalb, den für die Branche gültigen Tarifvertrag einzuführen. Dann würde der Einstiegslohn bei 16 Euro für Hilfskräfte liegen.

Weitere Aktionen könnten folgen

Die NGG macht sich nun mit der Belegschaft der Produktion für branchenübliche Löhne stark, wie sie mitteilt. Allerdings sieht es im Moment nach Einschätzung von Stüber nicht nach einer Bewegung in der Sache aus, Gespräche mit der Geschäftsleitung seien nicht in Sicht. "Wir hoffen aber weiter auf den Verhandlungstisch", sagt er. Ansonsten könnten weitere Aktionen folgen.

