Streit über Ruhestörung: Nachbar schlägt einer Frau ins Gesicht

In Fischach kam es am Sonntag zu einer Auseinandersetzung unter Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus. Der Streit eskalierte.

In Fischach war der Weihnachtsfrieden am Tag des Heiligen Abend in einem Wohnhaus stark gestört. Wie die Polizei Zusmarshausen mitteilt, gerieten am Sonntagmittag Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus aufgrund einer Ruhestörung in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung spuckte eine 34-Jährige dem ihrer Ansicht nach zu lauten 27-jährigen Nachbarn vor die Füße. Der Mann schlug ihr daraufhin mit der Faust in das Gesicht, so dass die 34-Jährige eine Platzwunde im Gesichtsbereich erlitt. Zudem beleidigte der 27-Jährige seine Nachbarin mehrfach. (kar)