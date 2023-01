Streit wegen Autoschlüssels endet mit einer Platzwunde

Beim Versuch, eine Alkoholfahrt zu vermeiden, geriet ein Pärchen in Fischach in Streit. Das Ende war eine dicke Lippe.

Eine Körperverletzung ereignete sich in der frühen Neujahrsnacht in Fischach: Gegen 1.10 Uhr geriet laut Polizei auf einer privaten Silvesterparty ein Pärchen bezüglich des Autoschlüssels in Streit, da so eine mögliche Fahrt unter Alkoholeinfluss verhindert werden sollte. Hierbei erlitt der Geschädigte eine Platzwunde an der Lippe und wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Beide Beteiligte waren deutlich alkoholisiert. (AZ)