Fischach

12:24 Uhr

Taschendieb schlägt im Lidl-Markt in Fischach zu

Ein Taschendieb hat am Mittwoch im Lidl-Markt in Fischach zugeschlagen.

Eine 68-Jährige kauft in Fischach in einem Supermarkt ein. Als sie an der Kasse bezahlen will, bemerkt sie, dass der Geldbeutel fehlt.

Ein Taschendieb hat am Mittwoch im Lidl-Markt in Fischach zugeschlagen. Der bislang noch unbekannte Täter hielt sich gegen 12 Uhr in dem Supermarkt auf. Zur gleichen Zeit wollte dort eine 68-jährige Frau einkaufen. Als sie ihre Waren an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ihr Geldbeutel fehlt. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 180 Euro. Die Polizei Zusmarshausen sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen im Einkaufsmarkt beobachtet haben und diese beschreiben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegengenommen. (thia)

