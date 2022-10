Test am Fischacher Regionalmarkt: Sind lokale Lebensmittel teuer?

Plus Auf dem Fischacher Regionalmarkt zeigt sich: Einige Menschen müssen durch die hohen Preise Abstriche machen. Doch regionale Ware heißt nicht gleich teuer.

Alles wird teurer, viele Menschen müssen sparen. Doch wie wirkt sich das auf unsere heimischen Lebensmittel aus? Wird nun bei hochwertigen Produkten aus der Region gespart? Beim Fischacher Regionalmarkt am Sonntag zeigt sich, dass einige Menschen schon kürzertreten. Doch es entsteht auch ein ganz neues Bewusstsein für regionale Lebensmittel.