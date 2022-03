Traktor fängt während der Fahrt in Fischach Feuer

Der Traktor eines 73-Jährigen steht plötzlich in Flammen. Zum Glück reagiert der Mann schnell und kann Schlimmeres verhindern.

Ein Traktor fing am Montag in Fischach plötzlich Feuer, teilt die Polizei mit. Gegen 16.30 war ein 73-Jähriger damit in der Buschelbergstraße unterwegs. Plötzlich stand Rauch in der Fahrerkabine, so die Polizei. Kurz darauf kamen Flammen aus dem unter der Fahrerkabine befindlichen Motor.

Feuer in Fischach: Traktor muss von Feuerwehr gelöscht werden

Zum Glück konnte der 73-Jährige noch die beiden mit Strohballen beladenen Anhänger abkuppeln, sodass es zu keinem größeren Brand kam. Der brennende Traktor konnte durch die Feuerwehr Fischach, mit 15 Einsatzkräften vor Ort, gelöscht werden. Der entstandene Schaden am Traktor beläuft sich auf ca. 8000 Euro, schätzt die Polizei. (kinp)