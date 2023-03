Trickdiebe mit Kleinkind bestehlen eine 86-Jährige in Fischach

Ein Ehepaar mit einem kleinen Kind klingelt bei einer Seniorin und bittet, auf die Toilette zu dürfen. Die hilfsbereite Seniorin lässt Mutter und Tochter bereitwillig ins Haus.

Das vierjährige Kind hat ein Ehepaar in Fischach für einen perfiden Trickbetrug ausgenutzt. Die Eltern klingelten am Donnerstag zwischen 15.45 und 16 Uhr bei einer 86-Jährigen an der Tür und sagten, dass ihre kleine Tochter dringend auf Toilette müsse.

Bereitwillig ließ die hilfsbereite Seniorin daraufhin die Mutter mit dem kleinen Kind in die Wohnung. Dort gingen sie im Erdgeschoß in das Badezimmer. Der Vater wartete währenddessen vor der Haustür. Kurz nachdem die Familie das Haus wieder verlassen hatte, bemerkte die 86-Jährige, dass eine wertvolle Kette im Wert von rund 5000 Euro fehlt. Bei den Erwachsenen soll es sich laut Polizei um eine Frau und einen Mann im Alter von etwa 30 Jahren handeln. Beide waren schlank, hatten glatte Haare und waren etwa 1,70 Meter groß. Sie sprachen vermutlich akzentfreies Deutsch. Trotz einer sofortigen Fahndung wurde die Familie im Bereich Fischach nicht mehr aufgefunden. Hinweise nimmt die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (thia)