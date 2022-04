Fischach

Ukraine-Spenden: Geraten andere regionale Hilfsprojekte aus dem Blick?

Plus Die Spendenbereitschaft für die Ukraine ist groß. Fehlt dadurch der Fokus für andere Hilfsprojekte? In Fischach spürt Gabor Braun die Folgen für seine Ungarn-Hilfsaktion direkt.

Von Moritz Maier

Gabor Braun aus Fischach belädt seinen Transporter in der Einfahrt mit den vielen gefüllten Kisten und Tüten. Schon seit mehreren Wochen hat er sie eigens bei den Spendern abgeholt und in seiner Garage zwischengelagert. Bald geht es los nach Dombóvár. Dort sollen die Hilfsgüter ungarischen Familien in Not zugutekommen. Besonders viel in den Tüten: Plüschtiere und Spielsachen für die Kinder im Ort.

