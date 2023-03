Umgestürzter Baum sorgt im Raum Fischach für einen Stromausfall

In vielen Haushalten im Bereich zwischen Wollishausen und Fischach fällt vor einer Woche der Strom aus. Die Störung ist nach 40 Minuten behoben, doch in Döpshofen dauert es länger.

Große Unsicherheit herrschte vor einer Woche in den Stauden. Im Bereich zwischen Wollishausen und Fischach fiel in vielen Haushalten plötzlich der Strom aus. Auch die Freiwillige Feuerwehr war nach Auskunft des Kommandanten Stefan Scholz betroffen. Dank entsprechender Notstromaggregate sei die Einsatzbereitschaft zwar auch in solchen Fällen gegeben gewesen. Scholz wundert sich jedoch, dass es keine Informationen über den Ausfall gegeben hat.

Das Landratsamt verweist auf Nachfrage der Redaktion, warum beispielsweise nicht über die Warn-App Nina des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) der Stromausfall gemeldet wurde, auf den Netzbetreiber LEW: Demnach beschränkte sich die Stromunterbrechung in den meisten Fällen lediglich auf 40 Minuten. Ursache war ein Baum, der am Sonntag vor einer Woche kurz nach 14 Uhr bei Döpshofen in die 20 kV-Freileitung gestürzt war und dabei Leiterseile mit heruntergerissen hatte.

Strom wurde auf andere Leitungen umgeschaltet

Betroffen waren nach Auskunft der LEW Wollishausen, Teile von Fischach, Heimberg, Willmatshofen, Itzlishofen, Reinhartshausen, Döpshofen, Kreuzanger und Hardt. Mitarbeiter der Betriebsstelle von LEW Verteilnetz (LVN) sowie die diensthabenden Ingenieure in der Netzleitstelle begannen umgehend damit, die Stromversorgung durch Umschaltungen auf andere Leitungen wiederherzustellen. Nach etwa 40 Minuten waren viele Haushalte wieder am Netz, nach gut einer Stunde fast alle betroffenen Wohnungen. Länger hat es allerdings bei einigen Haushalten in Döpshofen gedauert - sie wurden über den Leitungsabschnitt versorgt, der durch den Baum beschädigt worden war.

Nachdem die Leitung wieder repariert worden war, konnten aber auch diese Haushalte gegen 18.15 Uhr wieder mit Strom versorgt werden. Eine Warnung über die App Nina blieb offenbar aus, da es zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung gegeben hat. Für den Fall eines großräumigen und lang anhaltenden Störung hat das BBK jedoch zusammen mit Vertretern von Zivil- und Katastrophenschutzbehörden des Bundes und der Länder sowie Vertretern der kommunalen Gefahrenabwehr und der Mineralölbranche eine umfangreiche Empfehlung zur Treibstoffversorgung bei Stromausfall erstellt. Die Koordinierung der Versorgung würde in solch einem Fall durch die Katastrophenschutzbehörden auf Landes- und Kreisebene erfolgen.