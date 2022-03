Fischach

10:03 Uhr

Unbekannte beschädigen Fußgängergeländer in Fischach

Die Fußgängerabtrennung am Busbahnhof bei der Staudenlandhalle in Fischach ist von Unbekannten beschädigt worden.

