Unbekannte brechen in eine Gaststätte ein und stehlen Geld

In Fischach brechen Unbekannte in eine Gaststätte ein. Dort stehlen sie aus einem Spielautomaten Geld im niedrigen dreistelligen Bereich.

Unbekannte sind in Fischach in der Nacht auf Freitag in eine Gaststätte in der Hauptstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurde im Gebäude gegen 1.45 Uhr ein Spielautomat aufgebrochen. Die Täter nahmen Geld mit einem Wert im niedrigen dreistelligen Bereich mit. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 1600 Euro. (jly)

