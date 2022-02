Unbekannte brechen in einen Bauwagen in Fischach ein

Unbekannte hebeln ein Fenster an einem Bauwagen in Fischach auf und klettern ins Innere. Dort konsumieren sie diverse alkoholische Getränke und zündeln..

In einen Bauwagen in Fischach, der als Treffpunkt für Jugendliche dient, sind Unbekannte eingebrochen. Die Täter konsumierten dort diverse alkoholische Getränke und zündeten anschließend eine Küchenrolle an.

Einbruch in Bauwagen in Fischach: Polizei sucht Zeugen

Wie die Polizei am Mittwoch meldet, ist der Einbruch bereits zwischen dem 3. und 11. Februar passiert. Der Bauwagen steht in der Industriestraße am östlichen Ortsrand von Fischach. Offenbar hatten die Unbekannten ein Fenster aufgehebelt, um so in das Innere des Bauwagens zu gelangen. Allerdings hatten sie dort keine Gegenstände entwendet. Durch die brennende Küchenrolle wurde jedoch ein Holztisch beschädigt. Der Sachschaden wird auf 150 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (thia).