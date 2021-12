Fischach

11:25 Uhr

Unbekannte sprayen "Scheiß Abzocker" an Pizzeria-Wand

Unbekannte sprayten eine Beleidigung an die Wand einer Pizzeria in Fischach.

Beschimpfungen an die Wand gesprüht: Eine unliebsame Überraschung musste der Inhaber einer Pizzeria in Fischach am Wochenende machen.

Sachbeschädigung durch Graffiti: Der Inhaber einer Pizzeria in Fischach erstattete nach Angaben der Polizei Anzeige gegen unbekannt, da eine Wand der Pizzeria durch unbekannte Täter in der Zeit vom Freitag, 10. Dezember, 23 Uhr bis Samstag, 11. Dezember, 8 Uhr, mit den Worten "Scheiß Abzocker" besprüht worden war. Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor. (lig)

