Unbekannte treten Zaun und Zaunsäule in Garten

In der Zeit zwischen Freitag, 14 Uhr und Samstag, 8 Uhr, wurde ein Zaun in der Willmannstraße in Fischach beschädigt. Die unbekannten Täter traten vermutlich gegen den Holzzaun, wodurch die gemauerte Zaunsäule mit dem Zaun auf das Grundstück fiel, teilt die Polizei aus Zusmarshausen mit. Der Schaden wird auf 500 bis 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Täter erbittet die Polizeiinspektion Zusmarshausen, Telefon 08291/18900. (jah)

Jana Tallevi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fischach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis