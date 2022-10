Unbekannter begeht Fahrerflucht nach Autokratzer in Fischach

In der Fischacher Bahnhofstraße beschädigt ein Unbekannter ein Auto. Anstatt den Unfall zu melden, verschwindet dieser jedoch einfach.

Am Freitag, 7. Oktober, beschädigte ein bislang Unbekannter einen weißen Nissan Pulsar. Wie die Zusmarshauser Polizei berichtet, stand der Wagen in der Fischacher Bahnhofstraße 12 geparkt. Zwischen 15 und 22.15 Uhr soll der Unfall passiert sein. So hat der oder die Unbekannte die Beifahrertüre des Nissans durch Kratzer beschädigt.

Doch anstatt die Polizei anzurufen oder beim beschädigten Auto eine Nachricht zu hinterlassen, beging der Schuldige Fahrerflucht. Die Zusmarshauser Polizei bittet deshalb um sachdienliche Hinweise. Unter der Telefonnummer 08291/18900 können Beobachtungen gemeldet werden. (mom)